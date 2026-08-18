Robert Half Aktie
WKN: 856701 / ISIN: US7703231032
|Robert Half-Investition
|
18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel Verlust hätte ein Robert Half-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 18.08.2021 wurde die Robert Half-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Robert Half-Papier bei 101,81 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Robert Half-Papier investiert hätte, hätte er nun 98,222 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 171,50 USD, da sich der Wert einer Robert Half-Aktie am 17.08.2026 auf 42,47 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 58,29 Prozent verkleinert.
Robert Half wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,43 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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