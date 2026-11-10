S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel Verlust hätte ein Robert Half-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Robert Half-Investment verlieren können.

Am 10.11.2021 wurde das Robert Half-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Robert Half-Aktie an diesem Tag 116,22 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 86,044 Robert Half-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 642,23 USD, da sich der Wert eines Robert Half-Papiers am 09.11.2026 auf 42,33 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 63,58 Prozent.

Der Marktwert von Robert Half betrug jüngst 4,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at