S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Robert Half von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Robert Half-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Robert Half-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 38,19 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 261,849 Robert Half-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (32,87 USD), wäre die Investition nun 8 606,97 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 13,93 Prozent vermindert.

Robert Half war somit zuletzt am Markt 3,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at