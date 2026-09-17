Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|Robinhood-Anlage
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17.09.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Robinhood-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Robinhood-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Robinhood-Aktie 10,67 USD wert. Bei einem Robinhood-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 937,207 Robinhood-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 104,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97 863,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 878,63 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Robinhood bezifferte sich zuletzt auf 99,36 Mrd. USD. Am 29.07.2021 wurden Robinhood-Papiere zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Zum Börsendebüt der Robinhood-Aktie wurde der Erstkurs mit 38,00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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