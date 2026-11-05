Robinhood Aktie

Robinhood ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Robinhood-Investition? 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel hätte eine Investition in Robinhood von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Robinhood gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Robinhood-Papier statt. Zum Handelsende stand das Robinhood-Papier an diesem Tag bei 142,48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,702 Robinhood-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 61,35 USD, da sich der Wert einer Robinhood-Aktie am 04.11.2026 auf 87,41 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 38,65 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Robinhood bezifferte sich zuletzt auf 77,02 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Robinhood-Papiers fand am 29.07.2021 an der Börse NAS statt. Zum Börsendebüt der Robinhood-Aktie wurde der Erstkurs mit 38,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Robinhood

mehr Nachrichten

Analysen zu Robinhood

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Robinhood 72,44 3,57% Robinhood

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:03 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen