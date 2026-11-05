Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|Profitable Robinhood-Investition?
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05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel hätte eine Investition in Robinhood von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Robinhood-Papier statt. Zum Handelsende stand das Robinhood-Papier an diesem Tag bei 142,48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,702 Robinhood-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 61,35 USD, da sich der Wert einer Robinhood-Aktie am 04.11.2026 auf 87,41 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 38,65 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Robinhood bezifferte sich zuletzt auf 77,02 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Robinhood-Papiers fand am 29.07.2021 an der Börse NAS statt. Zum Börsendebüt der Robinhood-Aktie wurde der Erstkurs mit 38,00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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