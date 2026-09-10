S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Robinhood-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Robinhood gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Robinhood-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Robinhood-Papier bei 117,46 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8,514 Robinhood-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 981,44 USD, da sich der Wert einer Robinhood-Aktie am 09.09.2026 auf 115,28 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 1,86 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Robinhood eine Börsenbewertung in Höhe von 105,26 Mrd. USD. Die Robinhood-Aktie wurde am 29.07.2021 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Robinhood-Anteils lag damals bei 38,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at