Robinhood Aktie

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WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

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Robinhood-Investmentbeispiel 20.08.2026 16:04:01

S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Robinhood von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Robinhood-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Robinhood-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 10,25 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 97,561 Robinhood-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.08.2026 9 343,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95,77 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 834,34 Prozent erhöht.

Der Robinhood-Wert an der Börse wurde auf 82,21 Mrd. USD beziffert. Das Börsendebüt der Robinhood-Aktie fand am 29.07.2021 an der Börse NAS statt. Ein Robinhood-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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