S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Robinhood von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Robinhood eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 13.08.2025 wurde die Robinhood-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 108,62 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,921 Robinhood-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 87,38 USD, da sich der Wert einer Robinhood-Aktie am 12.08.2026 auf 94,91 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,62 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Robinhood eine Marktkapitalisierung von 84,98 Mrd. USD. Das Robinhood-IPO fand am 29.07.2021 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Robinhood-Aktie auf 38,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at