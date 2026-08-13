Robinhood Aktie

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WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

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Lukrative Robinhood-Anlage? 13.08.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Robinhood von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Robinhood eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 13.08.2025 wurde die Robinhood-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 108,62 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,921 Robinhood-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 87,38 USD, da sich der Wert einer Robinhood-Aktie am 12.08.2026 auf 94,91 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,62 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Robinhood eine Marktkapitalisierung von 84,98 Mrd. USD. Das Robinhood-IPO fand am 29.07.2021 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Robinhood-Aktie auf 38,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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