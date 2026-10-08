Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|Robinhood-Anlage
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Robinhood von vor einem Jahr bedeutet
Die Robinhood-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Robinhood-Papier an diesem Tag bei 150,87 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Robinhood-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 66,282 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 109,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 258,57 USD wert. Damit wäre die Investition um 27,41 Prozent gesunken.
Robinhood erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 100,63 Mrd. USD. Das Robinhood-Papier wurde am 29.07.2021 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Robinhood-Aktie lag damals bei 38,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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