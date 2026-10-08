Robinhood Aktie

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WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

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Robinhood-Anlage 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Robinhood von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Robinhood-Aktie Investoren gebracht.

Die Robinhood-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Robinhood-Papier an diesem Tag bei 150,87 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Robinhood-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 66,282 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 109,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 258,57 USD wert. Damit wäre die Investition um 27,41 Prozent gesunken.

Robinhood erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 100,63 Mrd. USD. Das Robinhood-Papier wurde am 29.07.2021 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Robinhood-Aktie lag damals bei 38,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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