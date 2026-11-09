Rockwell Automation Aktie
WKN: 903978 / ISIN: US7739031091
|Profitabler Rockwell Automation-Einstieg?
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09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rockwell Automation-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Rockwell Automation-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Rockwell Automation-Anteile an diesem Tag 126,85 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Rockwell Automation-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,788 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 375,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 296,30 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 196,30 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Rockwell Automation eine Börsenbewertung in Höhe von 41,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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