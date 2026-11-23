Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Rockwell Automation-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Rockwell Automation-Aktie bei 272,80 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Rockwell Automation-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,657 Rockwell Automation-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 267,23 USD, da sich der Wert eines Rockwell Automation-Anteils am 20.11.2026 auf 361,93 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,67 Prozent gesteigert.

Am Markt war Rockwell Automation jüngst 39,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at