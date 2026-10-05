Rockwell Automation Aktie
WKN: 903978 / ISIN: US7739031091
|Rockwell Automation-Investition im Blick
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rockwell Automation-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Rockwell Automation-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 298,33 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Rockwell Automation-Aktie investiert hat, hat nun 3,352 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Rockwell Automation-Aktie auf 454,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 522,98 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 52,30 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Rockwell Automation belief sich zuletzt auf 50,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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