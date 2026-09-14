Rockwell Automation Aktie
WKN: 903978 / ISIN: US7739031091
|Rockwell Automation-Anlage im Blick
|
14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Rockwell Automation-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rockwell Automation von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 14.09.2016 wurde die Rockwell Automation-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 114,55 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Rockwell Automation-Aktie investiert, befänden sich nun 8,730 Rockwell Automation-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.09.2026 3 739,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 428,39 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 273,98 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Rockwell Automation bezifferte sich zuletzt auf 47,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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