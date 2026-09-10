Rollins Aktie

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WKN: 859002 / ISIN: US7757111049

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Rollins-Investition 10.09.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Rollins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rollins von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rollins-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Rollins-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 12,74 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 78,507 Rollins-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2026 2 711,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,54 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 2 711,62 USD, was einer positiven Performance von 171,16 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Rollins belief sich jüngst auf 16,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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