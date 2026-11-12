Rollins Aktie
WKN: 859002 / ISIN: US7757111049
|Lukratives Rollins-Investment?
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12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Rollins-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rollins von vor einem Jahr gekostet
Das Rollins-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Rollins-Papier an diesem Tag 58,48 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Rollins-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,100 Rollins-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Rollins-Aktie auf 38,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 657,83 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 34,22 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Rollins bezifferte sich zuletzt auf 18,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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