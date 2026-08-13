S&P 500-Titel Rollins-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rollins-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rollins-Aktie gebracht.

Am 13.08.2016 wurde die Rollins-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 12,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Rollins-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,027 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 36,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 293,15 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 193,15 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Rollins bezifferte sich zuletzt auf 17,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at