S&P 500-Titel Rollins-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rollins-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde die Rollins-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Rollins-Anteile 33,05 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,257 Rollins-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 012,10 USD, da sich der Wert eines Rollins-Anteils am 21.10.2026 auf 33,45 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,21 Prozent angewachsen.

Am Markt war Rollins jüngst 15,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at