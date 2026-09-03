Rollins Aktie
WKN: 859002 / ISIN: US7757111049
|Rollins-Anlage im Blick
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03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Rollins-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rollins-Investment von vor 5 Jahren verloren
Rollins-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,71 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,518 Rollins-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 35,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,93 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 10,07 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Rollins einen Börsenwert von 17,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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