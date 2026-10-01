Rollins Aktie

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WKN: 859002 / ISIN: US7757111049

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Frühe Anlage 01.10.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Rollins-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rollins von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Rollins-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Rollins-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Rollins-Aktie bei 35,63 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 28,066 Rollins-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Rollins-Papiers auf 30,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 845,36 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 845,36 USD, was einer negativen Performance von 15,46 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Rollins belief sich zuletzt auf 14,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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