Rollins Aktie
WKN: 859002 / ISIN: US7757111049
|Performance im Blick
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15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Titel Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rollins von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Rollins-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Rollins-Anteile bei 56,02 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,785 Rollins-Aktien im Depot. Die gehaltenen Rollins-Anteile wären am 14.10.2026 58,25 USD wert, da der Schlussstand 32,63 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,75 Prozent verringert.
Der Rollins-Wert an der Börse wurde auf 15,49 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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