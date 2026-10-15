S&P 500-Titel Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rollins von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Rollins-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Rollins-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Rollins-Anteile bei 56,02 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,785 Rollins-Aktien im Depot. Die gehaltenen Rollins-Anteile wären am 14.10.2026 58,25 USD wert, da der Schlussstand 32,63 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,75 Prozent verringert.

Der Rollins-Wert an der Börse wurde auf 15,49 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at