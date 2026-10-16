Roper Technolgies Aktie

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WKN: 883563 / ISIN: US7766961061

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Profitable Roper Technolgies-Investition? 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Roper Technolgies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roper Technolgies von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Roper Technolgies gewesen.

Am 16.10.2023 wurden Roper Technolgies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Roper Technolgies-Aktie bei 501,91 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Roper Technolgies-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,992 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 382,45 USD gerechnet, wäre die Investition nun 761,99 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 23,80 Prozent eingebüßt.

Roper Technolgies war somit zuletzt am Markt 36,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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