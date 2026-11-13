Roper Technolgies Aktie
WKN: 883563 / ISIN: US7766961061
|Profitable Roper Technolgies-Anlage?
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13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Titel Roper Technolgies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roper Technolgies von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Roper Technolgies-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 517,00 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,342 Roper Technolgies-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Roper Technolgies-Papiers auf 477,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 243,13 USD wert. Mit einer Performance von -7,57 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Roper Technolgies betrug jüngst 47,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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