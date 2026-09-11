S&P 500-Titel Roper Technolgies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Roper Technolgies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Roper Technolgies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 11.09.2025 wurden Roper Technolgies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 517,38 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 19,328 Roper Technolgies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 510,53 USD, da sich der Wert eines Roper Technolgies-Papiers am 10.09.2026 auf 388,58 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 7 510,53 USD, was einer negativen Performance von 24,89 Prozent entspricht.

Roper Technolgies war somit zuletzt am Markt 38,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at