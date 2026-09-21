Royal Caribbean Cruises Aktie
WKN: 886286 / ISIN: LR0008862868
|Royal Caribbean Cruises-Investition im Blick
|
21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Caribbean Cruises von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Royal Caribbean Cruises-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Royal Caribbean Cruises-Papier an diesem Tag bei 82,92 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Royal Caribbean Cruises-Aktie investierten, hätten nun 120,598 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2026 29 644,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 245,81 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 196,44 Prozent vermehrt.
Der Royal Caribbean Cruises-Wert an der Börse wurde auf 65,89 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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