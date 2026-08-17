Royal Caribbean Cruises Aktie
WKN: 886286 / ISIN: LR0008862868
|Profitable Royal Caribbean Cruises-Anlage?
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17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Royal Caribbean Cruises von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Royal Caribbean Cruises-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Royal Caribbean Cruises-Papier an diesem Tag 99,53 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,005 Royal Caribbean Cruises-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (305,00 USD), wäre die Investition nun 306,44 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 206,44 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Royal Caribbean Cruises einen Börsenwert von 81,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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