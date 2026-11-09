Royal Caribbean Cruises Aktie

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WKN: 886286 / ISIN: LR0008862868

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Royal Caribbean Cruises-Performance im Blick 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Royal Caribbean Cruises von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Royal Caribbean Cruises-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Royal Caribbean Cruises-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 92,60 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Royal Caribbean Cruises-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,080 Royal Caribbean Cruises-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 353,30 USD, da sich der Wert einer Royal Caribbean Cruises-Aktie am 06.11.2026 auf 327,16 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 253,30 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Royal Caribbean Cruises belief sich jüngst auf 87,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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