Royal Caribbean Cruises Aktie
WKN: 886286 / ISIN: LR0008862868
|Royal Caribbean Cruises-Performance im Blick
|
09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Royal Caribbean Cruises von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Royal Caribbean Cruises-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 92,60 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Royal Caribbean Cruises-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,080 Royal Caribbean Cruises-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 353,30 USD, da sich der Wert einer Royal Caribbean Cruises-Aktie am 06.11.2026 auf 327,16 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 253,30 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Royal Caribbean Cruises belief sich jüngst auf 87,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Royal Caribbean Cruises Ltd.
Analysen zu Royal Caribbean Cruises Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Royal Caribbean Cruises Ltd.
|301,70
|3,11%