S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel hätte eine Investition in Royal Caribbean Cruises von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Royal Caribbean Cruises-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Royal Caribbean Cruises-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 99,77 USD. Bei einem Royal Caribbean Cruises-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,023 Royal Caribbean Cruises-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 607,40 USD, da sich der Wert eines Royal Caribbean Cruises-Papiers am 11.09.2026 auf 260,14 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 160,74 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Royal Caribbean Cruises belief sich zuletzt auf 69,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at