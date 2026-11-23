Royal Caribbean Cruises Aktie
WKN: 886286 / ISIN: LR0008862868
|Frühes Investment
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Royal Caribbean Cruises von vor 10 Jahren verdient
Am 23.11.2016 wurden Royal Caribbean Cruises-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Royal Caribbean Cruises-Aktie an diesem Tag bei 82,59 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 121,080 Royal Caribbean Cruises-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 35 897,81 USD, da sich der Wert eines Royal Caribbean Cruises-Anteils am 20.11.2026 auf 296,48 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 258,98 Prozent.
Royal Caribbean Cruises markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 78,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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