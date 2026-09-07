Royal Caribbean Cruises Aktie
WKN: 886286 / ISIN: LR0008862868
|Lohnendes Royal Caribbean Cruises-Investment?
|
07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Verlust hätte eine Royal Caribbean Cruises-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Royal Caribbean Cruises-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 352,27 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Royal Caribbean Cruises-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,284 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 75,28 USD, da sich der Wert eines Royal Caribbean Cruises-Anteils am 04.09.2026 auf 265,19 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 24,72 Prozent gleich.
Royal Caribbean Cruises wurde am Markt mit 71,19 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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