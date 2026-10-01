S&P 500-Titel S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&P Global von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in S&P Global-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden S&P Global-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die S&P Global-Aktie 365,41 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,274 S&P Global-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,95 USD, da sich der Wert einer S&P Global-Aktie am 30.09.2026 auf 394,47 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,95 Prozent.

S&P Global markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 115,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at