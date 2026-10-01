S&P Global Aktie
WKN DE: A2AHZ7 / ISIN: US78409V1044
|S&P Global-Investition im Blick
|
01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&P Global von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden S&P Global-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die S&P Global-Aktie 365,41 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,274 S&P Global-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,95 USD, da sich der Wert einer S&P Global-Aktie am 30.09.2026 auf 394,47 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,95 Prozent.
S&P Global markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 115,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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