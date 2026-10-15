S&P 500-Titel S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte ein S&P Global-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde die S&P Global-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die S&P Global-Aktie bei 123,15 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die S&P Global-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81,202 S&P Global-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des S&P Global-Papiers auf 408,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33 176,61 USD wert. Damit wäre die Investition 231,77 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete S&P Global eine Marktkapitalisierung von 121,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at