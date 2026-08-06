S&P Global Aktie
WKN DE: A2AHZ7 / ISIN: US78409V1044
|S&P Global-Performance
|
06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Titel S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte ein S&P Global-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das S&P Global-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die S&P Global-Anteile bei 386,84 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,585 S&P Global-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 410,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 059,95 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,99 Prozent zugenommen.
S&P Global markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 121,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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