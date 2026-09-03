S&P Global Aktie
WKN DE: A2AHZ7 / ISIN: US78409V1044
|S&P Global-Investmentbeispiel
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03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in S&P Global von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das S&P Global-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 394,24 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die S&P Global-Aktie investiert, befänden sich nun 25,365 S&P Global-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (431,71 USD), wäre das Investment nun 10 950,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,50 Prozent vermehrt.
Alle S&P Global-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 129,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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