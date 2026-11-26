S&P Global Aktie
WKN DE: A2AHZ7 / ISIN: US78409V1044
|Lukratives S&P Global-Investment?
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26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Titel S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte eine S&P Global-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 26.11.2023 wurde das S&P Global-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des S&P Global-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 415,10 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 24,091 S&P Global-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 099,49 USD, da sich der Wert eines S&P Global-Anteils am 25.11.2026 auf 460,74 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 10,99 Prozent gleich.
Am Markt war S&P Global jüngst 132,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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