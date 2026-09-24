S&P Global Aktie
WKN DE: A2AHZ7 / ISIN: US78409V1044
|Lukrativer S&P Global-Einstieg?
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24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Titel S&P Global-Aktie: So viel Verlust hätte ein S&P Global-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die S&P Global-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 490,74 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die S&P Global-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 20,377 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 406,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 283,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,17 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte S&P Global einen Börsenwert von 118,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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