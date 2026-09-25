Sandisk Aktie
WKN DE: A411ZM / ISIN: US80004C2008
|Sandisk-Investment
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Titel Sandisk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sandisk von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Sandisk-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 94,29 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,061 Sandisk-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 1 753,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 859,82 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 759,82 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Sandisk belief sich jüngst auf 266,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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