S&P 500-Titel SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte ein SBA Communications REIT (A)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen SBA Communications REIT (A)-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die SBA Communications REIT (A)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren SBA Communications REIT (A)-Anteile an diesem Tag 326,87 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,059 SBA Communications REIT (A)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des SBA Communications REIT (A)-Papiers auf 181,83 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 556,28 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 44,37 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete SBA Communications REIT (A) eine Marktkapitalisierung von 19,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at