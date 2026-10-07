S&P 500-Titel SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte eine SBA Communications REIT (A)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in SBA Communications REIT (A)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SBA Communications REIT (A)-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 191,93 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die SBA Communications REIT (A)-Aktie investiert hat, hat nun 0,521 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 88,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 169,70 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,58 Prozent abgenommen.

SBA Communications REIT (A) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at