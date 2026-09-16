SBA Communications REIT Aktie

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WKN DE: A2DKP8 / ISIN: US78410G1040

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Langfristige Performance 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SBA Communications REIT (A) von vor 5 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in SBA Communications REIT (A)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 16.09.2021 wurden SBA Communications REIT (A)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das SBA Communications REIT (A)-Papier bei 355,43 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das SBA Communications REIT (A)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,281 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 183,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51,53 USD wert. Das entspricht einem Minus von 48,47 Prozent.

Am Markt war SBA Communications REIT (A) jüngst 19,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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