Schlumberger Aktie

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WKN: 853390 / ISIN: AN8068571086

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Schlumberger-Investition im Blick 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Titel Schlumberger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schlumberger von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Schlumberger-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Schlumberger-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Schlumberger-Aktie bei 81,20 USD. Bei einem Schlumberger-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 123,153 Schlumberger-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 52,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 411,33 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 35,89 Prozent eingebüßt.

Schlumberger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 78,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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