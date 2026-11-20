Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Schlumberger-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Schlumberger-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Schlumberger-Anteile an diesem Tag 52,74 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Schlumberger-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,961 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 47,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 908,23 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -9,18 Prozent.

Schlumberger erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 71,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at