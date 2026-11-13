S&P 500-Titel Schlumberger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schlumberger von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Schlumberger-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Schlumberger-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Schlumberger-Aktie an diesem Tag bei 36,31 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Schlumberger-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,754 Schlumberger-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2026 140,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50,91 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,21 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Schlumberger bezifferte sich zuletzt auf 75,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at