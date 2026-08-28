S&P 500-Titel Schlumberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schlumberger-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Schlumberger-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Schlumberger-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 57,83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,292 Schlumberger-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 55,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 951,24 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 4,88 Prozent vermindert.

Schlumberger wurde am Markt mit 79,54 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at