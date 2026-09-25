Schlumberger Aktie
WKN: 853390 / ISIN: AN8068571086
|Lohnender Schlumberger-Einstieg?
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25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Titel Schlumberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schlumberger von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Schlumberger-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 59,84 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Schlumberger-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 167,112 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 51,43 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8 594,59 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 14,05 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Schlumberger eine Börsenbewertung in Höhe von 77,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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