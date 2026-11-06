Schlumberger Aktie

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WKN: 853390 / ISIN: AN8068571086

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Schlumberger-Investment 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Schlumberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schlumberger-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Schlumberger-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das Schlumberger-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 77,84 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 128,469 Schlumberger-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 49,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 377,18 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,23 Prozent abgenommen.

Schlumberger wurde jüngst mit einem Börsenwert von 75,89 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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