Sempra Aktie

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WKN: 915266 / ISIN: US8168511090

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Profitable Sempra-Anlage? 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Titel Sempra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sempra von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Sempra-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sempra-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Sempra-Papier bei 72,35 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Sempra-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 138,217 Sempra-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 798,20 USD, da sich der Wert eines Sempra-Papiers am 03.11.2026 auf 85,36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +17,98 Prozent.

Der Marktwert von Sempra betrug jüngst 56,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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