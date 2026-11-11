Sempra Aktie
WKN: 915266 / ISIN: US8168511090
|Sempra-Investition im Blick
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Sempra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sempra von vor 5 Jahren eingebracht
Die Sempra-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 60,80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,645 Sempra-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 128,91 USD, da sich der Wert einer Sempra-Aktie am 10.11.2026 auf 78,38 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,91 Prozent zugenommen.
Am Markt war Sempra jüngst 51,20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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