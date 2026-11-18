Bei einem frühen Investment in Sempra-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Sempra-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 49,91 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Sempra-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,036 Sempra-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.11.2026 1 553,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77,51 USD belief. Mit einer Performance von +55,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Sempra belief sich jüngst auf 51,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at