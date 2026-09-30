Sempra Aktie
WKN: 915266 / ISIN: US8168511090
|Profitables Sempra-Investment?
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30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Titel Sempra-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sempra-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 30.09.2025 wurde das Sempra-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Sempra-Anteile an diesem Tag bei 89,98 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Sempra-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,111 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sempra-Papiers auf 78,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,89 USD wert. Mit einer Performance von -13,11 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Sempra erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 50,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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