S&P 500-Titel Sempra-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sempra von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sempra-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Sempra-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 52,22 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Sempra-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,150 Sempra-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 84,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 609,15 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 60,92 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Sempra eine Börsenbewertung in Höhe von 55,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at